Автоэксперт усомнился в эффективности новых правил для электросамокатов

В России признали электросамокаты средствами индивидуальной мобильности и внесли их в ПДД

Эксперт в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры Михаил Бурцев не уверен, что нововведения будут эффективны. Его слова передает телеканал "Санкт-Петербург".

Теперь передвигаться на электросамокатах можно будет со скоростью не выше 25 км/час. Кроме того, вес транспорта на тротуарах не должен превышать 35 кг. Пешеходы находятся в приоритете. На проезжей части на СИМ можно ездить по правому краю дороги. При этом делать это можно не везде, и только людям старше 14 лет.

Эксперт считает, что правила давно были необходимы. Но на данный момент стоит вопрос, кто будет следить за тем, что правила соблюдают. Кроме того, городская инфраструктура пока не готова в полной мере к средствам индивидуальной мобильности. Кроме того, к этому не готовы ни пешеходы, ни водители.

Фото: Piter.tv