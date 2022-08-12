Автоэкспедиция вокруг Онежского и Ладожского озер стартовала в центре Петербурга

Она продлится 10 дней

В центре Петербурга стартовала автоэкспедиция вокруг Онежского и Ладожского озер. Команда проекта "Путешествия.ру" и путешественники на машинах и автодомах проедут Ленинградскую область, Республику Карелия и Вологодскую. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

В общей сложности за 10 дней предстоит преодолеть 1,7 тысяч км.

Проблема в том, что у нас плохо с дорогами. В некоторых местах у нас плохо с местами размещения. Поэтому мы решили не просто показывать, куда можно поехать, но и взаимодействовать на местах и с туристическим бизнесом, и с представителями органов власти для того, чтобы это направление развивать. рассказал организатор проекта Григорий Кузнецов.

Петербург выступает тревел-хабом, где соединяются все маршруты. Предполагается, что человек может приехать в Северную столицу, арендовать машину, а затем поехать по маршруту, который ему предлагается или его самостоятельному.

По пути следования к экспедиции присоединятся туристы на автобусах и собственных автомобилях. Остановки будут сделаны в Петрозаводске, Рускеале, Медвежьегорске или других населенных пунктах.

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