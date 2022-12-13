Автобусный маршрут свяжет Петербург и Симферополь

Рейсы будут осуществляться еженедельно по субботам в 7:00 с петербургского автобусного вокзала.

Новый автобусный маршрут №5894 "Санкт‑Петербург – Симферополь" открывается 29 апреля по поручению вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова. Обслуживать маршрут будет СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Рейсы будут осуществляться еженедельно по субботам в 7:00 с петербургского автобусного вокзала. Прибытие в Симферополь – на следующий день в 21:00.

Также 28 апреля начнется движение по маршруту №5448 "Санкт‑Петербург – Геленджик", который был запущен в прошлом году. Автобусы из Петербурга будут отправляться по пятницам в 23:00 с прибытием в Геленджик в воскресенье в 13:00.

Приобрести билеты можно в кассах автобусного вокзала и на сайтах компаний-агрегаторов.

Фото: unsplash.com (unsplash.com)