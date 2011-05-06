Автобусы выстроились в число 95 в честь юбилея "Пассажиравтотранса"

В флешмобе приняли участие 11 автобусов с голубыми крышами.

В субботу, 4 сентября, в Петербурге автобусы выстроились в юбилейное число - 95. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс".

В флешмобе приняли участие 11 автобусов с голубыми крышами. Отметим, что на построение цифр у водителей ушло меньше часа.

Так, в автопарке № 2 отметили 95-летие регулярного движения автобусов в городе. Напомним, первый автобус вышел на улицы Ленинграда 1 сентября 1926 года.

Ранее в Петербурге отменили фестиваль воздушных змеев "Легко Фест". С 1 сентября парк 300-летия отправляется на благоустройство.

Фото: пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс"