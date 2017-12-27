Автобусы маршрута 65 будут работать в усиленном режиме из-за ремонта "Балтийской"

Город усилит движение автобусов из-за закрытия вестибюля станции "Балтийская".

Как сообщают представители пресс-службы петербургского метрополитена, автобусы под номером 65 будут работать в усиленном режиме до окончания ремонта на станции метро “Балтийская”.

С 30 января по будням с 7 до 8 часов утра по данному маршруту будет ходить дополнительный рейсовый транспорт. Такие меры призваны уменьшить неудобство местных жителей.

В связи с увеличением городского транспорта, это позволит снизить время ожидания пассажиров на остановке. Сообщается, что автобусы доставят петербуржцев к ближайшим станциям метрополитена: “Обводному каналу” и “Лиговском проспекту”.