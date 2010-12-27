Пассажирский автобус из Петербурга попал в серьезное ДТП, есть пострадавшие

На трассе "Россия" произошло столкновение грузовика с пассажирским автобусом 18 ноября рано утром.

Утром 18 еряьря произошла серьезная авария с пассажирским автобусом, который шел из Санкт-Петербурга в Москву. ДТП случилось в Новгородской области, грузовик столкнулся с автобусом.

Пресс-служба ГУ МВД по Новгородской области сообщает, что авария произошла около 4 часов утра на 420-м километре трассы М-10 "Россия". В настоящее время известно, что за рулем Volvo находился водитель 1967 года рождения. Он не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего столкнулся с рейсовым автобусом "Сетра".

Также установлено, что при аварии пассажир автобуса получил травму живота, его госпитализировали в Валдайскую ЦРБ. Общее количество пострадавших в ДТП - 8 человек.