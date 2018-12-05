Автобус сбил велосипедиста под Кировском

Уроженец поселка Назия попал под колеса служебного автобуса в свой день рождения.

22 июля около 20 часов 30 минут служебный автобус АО "Птицефабрика Синявинская" на четвёртом километре подъездной дороги станции Жихарево совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. 41-летний мужчина, управлявший велосипедом, скончался на месте от полученных травм. Согласно данным, предоставленным Piter.TV источником в правоохранительных органах, смертельное ДТП произошло в день его рождения.

Служебным автобусом ПАЗ управлял 47-летний водитель. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД. Руководство птицефабрики подтвердило дорожной полиции участие в аварии служебного транспорта.

Ранее в поселке Мшинская пенсионер насмерть сбил велосипедиста.

Фото: Pexels