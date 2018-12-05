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Автобус сбил велосипедиста под Кировском
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Автобус сбил велосипедиста под Кировском

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Уроженец поселка Назия попал под колеса служебного автобуса в свой день рождения.

22 июля около 20 часов 30 минут служебный автобус АО "Птицефабрика Синявинская" на четвёртом километре подъездной дороги станции Жихарево совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. 41-летний мужчина, управлявший велосипедом, скончался на месте от полученных травм. Согласно данным, предоставленным Piter.TV источником в правоохранительных органах, смертельное ДТП произошло в день его рождения. 

Служебным автобусом ПАЗ управлял 47-летний водитель. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД. Руководство птицефабрики подтвердило дорожной полиции участие в аварии служебного транспорта. 

Ранее в поселке Мшинская пенсионер насмерть сбил велосипедиста. 

Фото: Pexels

Теги: авария на дороге под кировском, дтп и чп ленобласть, назия, птицефабрика синявинская, служебный автобус, смерть велосипедиста
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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