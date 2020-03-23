  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Автобус с туристами попал в ДТП на трассе "Сортавала" в Карелии
Сегодня, 12:49
125
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Автобус с туристами попал в ДТП на трассе "Сортавала" в Карелии

0 0

В салоне в момент аварии находились 34 пассажира, четыре из них пострадали.

Днем 24 ноября на 36-м километре трассы А-121 "Сортавала" произошла авария. В ДТП попал туристический автобус, следовавший по маршруту "Петрозаводск – Рускеала". Об этом сообщил 78.ru источник.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 34 пассажира, четверо из них пострадали. В настоящий момент они находятся в больнице с легкими травмами. Остальных туристов доставили в пункт обогрева в Сортавале.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее стали известны новые подробности ДТП с Игорем Скляром.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп с автобусом
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии