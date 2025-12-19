Автобус и легковушка столкнулись на проспекте Ветеранов в Петербурге

Авария у дома 78 на Ветеранов парализовала движение общественного транспорта.

Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем на проспекте Ветеранов в Кировском районе Санкт-Петербурга, пострадавших нет, движение транспорта было затруднено.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 января 2026 года напротив дома номер 78 по проспекту Ветеранов, вблизи пересечения с улицей Солдата Корзуна. В аварии участвовали пассажирский автобус и легковой автомобиль.

По предварительным данным, в результате столкновения никто не получил травм. На участке дороги образовалась транспортная пробка. Троллейбусные маршруты были временно перенаправлены в объезд. На месте работали сотрудники дорожной полиции. Пассажирский автобус был эвакуирован с проезжей части.

Маршрут номер 650В обслуживает направление от Новогорелово до станции метро "Проспект Ветеранов" и относится к Ломоносовскому району Ленинградской области. В социальных сетях жители ранее высказывали жалобы на манеру вождения водителей данного маршрута.

Фото: Telegram / "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"