Автобус №29 изменит маршрут 27 сентября из-за футбольного матча

В Санкт-Петербурге 27 сентября ожидаются временные корректировки в работе общественного транспорта. Причиной тому станет футбольный матч на стадионе "Газпром Арена", что традиционно влияет на транспортную доступность Крестовского острова и прилегающих районов.

Как рассказал "Петербург2" со ссылкой на пресс-службу СПб ГКУ "Организатор перевозок", автобусный маршрут №29 будет работать по измененной схеме с 13:30 до 22:30. Это решение принято для обеспечения безопасности и удобства болельщиков, а также для предотвращения заторов вблизи спортивного объекта.

После завершения матча и стабилизации транспортной ситуации автобус вернется к обычному расписанию и маршруту. "Организатор перевозок" рекомендуют жителям и гостям Северной столицы учитывать эти корректировки при планировании поездок в этот день, чтобы избежать лишних задержек и неудобств.

Схема: Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок

Особенно это актуально для тех, кто не планирует посещать футбольное мероприятие, но пользуется автобусом №29 для повседневных поездок.

Фото: Piter.tv