Автобус № 141 от Каменогорска до Выборга меняет расписание

Рейсов станет больше.

Со среды, 17 июня, будет изменено расписание движения автобусов по маршруту № 141 "Камененногорск-Выборг". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района со ссылкой на администрацию Каменногорского городского поселения.

Уже завтра количество автобусов увеличится. Таким образом, в выходные начнет действовать следующее расписание:

Из Каменногорска: 6:40, 8:30 (из Прудов 8:10), 11:30, 14:30, 15:30; 17:10 из Прудов (в Каменногорске 17:30), 19:00, 21:30.

Из Выборга: 7:00 (до Прудов), 9:40, 13:15, 17:30, 20:30.

В будние дни график движения будет следующим:

Из Каменногорска: 5:30, 6.40, 8.30, 9.20, 11.30, 13.45, 15.30, 17.30 (из Прудов в 17.10), 18.00, 19.00, 20.50.

Из Выборга: 7:00, 8.15, 9.30, 10.25, 13.15, 15.30, 16.15, 17.30, 19.45, 20.30, 22.10.

Ранее мы рассказали о том, что в Кировском микрорайоне Выборга установили зеркало безопасности для водителей.

Фото: Газета "Выборг"