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Авто протаранило толпу россиян на подпольных гонках и попало на видео

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Никто из зрителей мероприятия не пострадал.

В Екатеринбурге автомобиль протаранил толпу россиян на подпольных гонках. Инцидент зафиксирован на городской Кольцевой дороге, когда водитель во время парной езды не справился с маневром на трассе. В результате он потерял управлением транспортным средством, после чего машина направилась в сторону людей, которые стояли на обочине. Зрители успели разбежаться в разные стороны, а автомобиль ударился об ограждение. На текущий момент сообщается об отсутствии пострадавших.

На официальном портале ГУ МВД по Свердловской области сведений о начале проверки по факту произошедшего нет.

Пьяная езда и полицейская погоня обошлись нелегальному мигранту в 4 тысячи рублей.

Фото и видео: Telegram / Екатское Чтиво

Теги: гонки, екатеринбург, регионы, свердловская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Общество, Автомобильные новости,

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