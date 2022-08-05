Пьяная езда и полицейская погоня обошлись нелегальному мигранту в 4 тысячи рублей

Нарушитель признался судье, что накануне у него родился сын, поэтому он ездил за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Мигрант в состоянии алкогольного опьянения устроил гонки с сотрудниками ДПС. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около пяти часов утра 3 августа наряд ДПС при патрулировании в поселке Тельмана обратил внимание на автомобиль "ВАЗ-211440", который двигался с нарушениями ПДД. Сотрудники полиции попытались остановить нарушителя, однако тот резко увеличил скорость и попытался скрыться, двигаясь в сторону города Никольское.

Полицейские пытались убедить нарушителя прекратить опасную гонку. Водитель "ВАЗа" проигнорировал требования сотрудников. Тогда для остановки нарушителя инспектор ДПС применил табельное оружие, автомобиль был остановлен.

За рулём был 26-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который находился в России нелегально. Также он управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Иностранца привлекли к административной ответственности за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Это серьезное правонарушение, за которое, как правило, грозит несколько суток административного ареста. Для вынесения приговора нарушителя доставили в Тосненский городской суд Ленобласти.

Каково же было удивление полицейских, когда по итогам судебного разбирательства за дерзкое неповиновение, вылившееся в опасные гонки и вынудившее полицейских применить оружие, правонарушитель отделался... 4 тысячами рублей штрафа и спокойно покинул зал правосудия. МВД по Петербургу и Ленобласти

Нарушитель признался судье, что накануне у него родился сын, поэтому он ездил за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Недавно полицейские провели профилактический рейд на Софийской овощебазе.

Видео: МВД