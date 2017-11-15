Австралия разгромила Гондурас и вышла на ЧМ-2018

Определился 31-й участник Чемпионата мира по футболу в России. Им стала сборная Австралии.

Сборная Австралии прошла отбор на финальный этап ЧМ по футболу в 2018 году. "Желтая команда" все-таки приедет в Россию, где сыграет с сильнейшими национальными командами мира.

Сегодня, 15 ноября, Австралия сыграла ответный матч со сборной Гондураса. Австралийцев устраивала только победа: после выездной сухой ничьи в Гондурасе, "желтым" неьзя было проигрывать и играть вничью. Однако фавориты уверенно обыграли "бело-голубых" со счетом 3:1. Хет-трик в этом матче сделал нападающий Единак, причем два мяча он забил с пенальти.

Своих соперников по группе на Чемпионате мира Австралия узнает 1 декабря. В этот день состоится официальная жеребьевка ЧМ-2018.

Видео: Instagram