Авиакомпания S7 запустит рейсы из Петербурга в Барселону

Новый прямой маршрут стартует с апреля 2018 года.

С 27 апреля авиакомпания S7 запустит новый рейс из аэропорта Пулково в испанский город Барселона. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации туроператоров России.

"Вылеты будут выполняться по вторникам и пятницам. Вылет из Санкт-Петербурга в 09.05, прилет в аэропорт Барселоны в 12.30 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 13.20 и прибывает в Пулково в 18.35", - сообщили в пресс-службе АТОР и уточнили, что курсировать по маршруту будут лайнеры Airbus A319.

Стоимость базового тарифа в одну сторону в начале мая составляет почти 7 тысяс рублей,а вот тариф с включенным багажом обойдется россиянам от 9 тысяч.

По данным пресс-службы Пулково, в 2017 году пассажиропоток из Санкт-Петербурга в Барселону превысил 147 тысяч человек.

Авиакомпания S7 - не единственный перевозчик по данному маршруту. В Барселону также есть рейсы компании Vueling - 7 раз в неделю, и до 9 раз в неделю – авиакомпания "Россия".

Напомним, что 16 января стало известно о новых рейсах авиакомпании S7 из Пулково до испанского города Аликанте.