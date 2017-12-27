Из "Пулково" пустят новые рейсы до испанского Аликанте

Из Петербурга до испанского города Аликанте пустят прямой рейс. Самолеты будут летать из "Пулково" по субботам. Вылетать из Северной столицы лайнеры будут в 12.50, из Испании обратный рейс будут отправлять 13.50. С июня по сентябрь будут запущены дополнительные рейсы по средам из-за повышенного интереса у пассажиров во время отпусков.
Рейс запускает авиакомпания S7. Летать будут лайнеры Airbus A319.
Город Аликанте находится на побережье Коста-Бланка. Тут находится рекордное для Испании число пляжей. Недалеко расположены курорты Торревьеха и Бенидорм.