Из "Пулково" пустят новые рейсы до испанского Аликанте

Из петербургского аэропорта пустят новый прямой рейс до Испании. Самолеты будут летать до воздушной гавани города Аликанте.

Из Петербурга до испанского города Аликанте пустят прямой рейс. Самолеты будут летать из "Пулково" по субботам. Вылетать из Северной столицы лайнеры будут в 12.50, из Испании обратный рейс будут отправлять 13.50. С июня по сентябрь будут запущены дополнительные рейсы по средам из-за повышенного интереса у пассажиров во время отпусков.

Рейс запускает авиакомпания S7. Летать будут лайнеры Airbus A319.

Город Аликанте находится на побережье Коста-Бланка. Тут находится рекордное для Испании число пляжей. Недалеко расположены курорты Торревьеха и Бенидорм.