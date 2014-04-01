Из Петербурга в Махачкалу полетят самолеты авиакомпании "Россия"

Рейсы будут регулярными.

Авиакомпания "Россия" запустила регулярные рейсы из Петербурга в Дагестан. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а в конце апреля к этому количеству полетов добавится еще и субботний рейс. В мае вылеты по данному маршруту станут ежедневными.

Вылет из Пулково запланирован на 10.55, в Махачкале самолет приземлится в 14.20. Обратный рейс намечен на 15.20 с приземлением в 18.45. Время для каждого аэропорта местное. На маршруте будут эксплуатироваться самолеты Airbus A319. Отмечается, что рейс оказался востребованным у жителей Дагестана: в нерабочий день самолеты из Махачкалы до Петербурга были заполнены на 96%.

Также мы писали, что прямой рейс из Владивостока в Петербург запустят 1 июня.

Фото: Piter.TV