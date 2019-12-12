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Авиакомпания "Россия" внесла в казну Петербурга более 400 млн рублей
Сегодня, 19:40
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nadezhda_sib

Авиакомпания "Россия" внесла в казну Петербурга более 400 млн рублей

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Компания выплатила дивиденды.

Авиакомпания "Россия" впервые выплатила дивиденды петербургскому правительству. Казна города пополнилась на 414,5 млн рублей. Об этом "ТАСС" узнало в комитете имущественных отношений Петербурга.

Выплаты были рассчитаны за 9 месяцев 2019 года. О том, какая сумма получится за четвертый квартал прошлого года, станет известно после собрания совета директоров. 

Дело в том, что 25% уставного капитала компании авиаперевозчика принадлежит петербургскому комитету имущественных отношений. Летом 2019 года городские власти решили приватизировать до конца года пакет акций, который находится в их собственности. Владельцем 74,9% является "Аэрофлот". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что два члена экипажа погибли при жесткой посадке Ми-8 на Ямале. 

Фото: pixabay.com 

Теги: авиакомпания россия, дивиденды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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