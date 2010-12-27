Авиакомпания "Россия" бьет рекорды: перевезено 11 миллионов пассажиров

Авиакомпания побила собственный рекорд по перевозке пассажиров

В текущем году показатели выросли на 36% благодаря тому, что было перевезено 11 миллионов пассажирова с начала года.

Одиннадцатимиллионным пассажиром авиакомпании "Россия" стал Артем Косенко, который 27 декабря вылетел из московского аэропорта Внуково в Оренбург. Внуково –стал для "России" базовым аэропортом. Именно отсюда авиакомпания выполняет полеты по 40 направлениям и уже в начале года, показатели показывали, что было перевезено более 5,3 миллионов пассажиров, что на 62% больше чем в 2016 году.

Торжественная церемония встречи почетного пассажира состоялась во Внуково. Его поздравили представители авиакомпании «Россия» и аэропорта. Косенко были вручены бесплатный перелет на рейсы "России" и всевозможные сувениры.

"Преодоление рубежа в 11 миллионов пассажиров свидетельствует о поступательном развитии, говорит не только о доверии, но и о том, что пассажиры любят летать вместе с "Россией". Авиакомпания постоянно развивает региональное присутствие и маршрутную сеть, которая включает социально востребованные и туристические направления из разных городов страны", - рассказал генеральный директор АО "Авиакомпания "Россия" Дмитрий Сапрыкин.

Фото: сайт "Авиакомпания "Россия"

