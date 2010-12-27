Авиакомпания "Победа" открыла рейсы из Калининграда в Петербург‍

"Победа" отправит россиян по маршруту Петербург-Калининград и обратно.

Лоукостер "Победа" организовала пассажирские пеерлеты из Калининграда в Санкт-Петербург и обратно. Рейсы будут вылетать ежедневно. Об этом сообщили представители пресс-службы калининградского аэропорта.

Первый самолет приземлился в аэропорту Храброво в половине пятого вечера 19 апреля по местному времени. В Северную столицу воздушное судно вылетело спустя час.

Стоимость перелета составит от 500 рублей. Для взрослых клиентов билеты варьируются от полутора тысяч до двух с половиной.

Фото: Pixabay.com

