В среду, 2 июня, авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из Петербурга и Москвы во Франкфурт. Об этом сообщили РИА Новости.
В пресс-службе авиаперевозчика рассказали, что отмена рейсов в немецкий город стала разовым инцидентом. Это произошло из-за того, что воздушные ведомства не получили разрешения на полет. Однако представители какой страны – России или Германии – не дали разрешения, неизвестно.
Ранее авиакомпания Nordwind запустила прямой рейс из Петербурга во Владивосток.
Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково
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