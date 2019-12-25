Причиной стало неполучение разрешения от воздушных ведомств.

В среду, 2 июня, авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из Петербурга и Москвы во Франкфурт. Об этом сообщили РИА Новости.

В пресс-службе авиаперевозчика рассказали, что отмена рейсов в немецкий город стала разовым инцидентом. Это произошло из-за того, что воздушные ведомства не получили разрешения на полет. Однако представители какой страны – России или Германии – не дали разрешения, неизвестно.

Ранее авиакомпания Nordwind запустила прямой рейс из Петербурга во Владивосток.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково