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Авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из Петербурга и Москвы во Франкфурт
Сегодня, 9:59
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из Петербурга и Москвы во Франкфурт

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Причиной стало неполучение разрешения от воздушных ведомств.

В среду, 2 июня, авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из Петербурга и Москвы во Франкфурт. Об этом сообщили РИА Новости.

В пресс-службе авиаперевозчика рассказали, что отмена рейсов в немецкий город стала разовым инцидентом. Это произошло из-за того, что воздушные ведомства не получили разрешения на полет. Однако представители какой страны – России или Германии – не дали разрешения, неизвестно.

Ранее авиакомпания Nordwind запустила прямой рейс из Петербурга во Владивосток.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково

Теги: перелеты, пулково
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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