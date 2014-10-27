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Пассажиры вынуждены ночевать в Пулково, чтобы отправиться в отпуск
Сегодня, 12:37
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Shdaria
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Пассажиры вынуждены ночевать в Пулково, чтобы отправиться в отпуск

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Авиакомпания "Ай Флай" перенесла рейс на сутки, пассажиры негодуют отложенным отпуском в Турции.

В петербургском аэропорту несколько сотен туристов ожидают своего вылета, который перенесли на 22 часа. 

Известно, что рейс в Анталью от авиакомпании "Ай Флай" должен был совершиться в 04.00 утра, но вылет задержали. Изначально рейс подвинули на 11 часов, а затем сообщили, что самолет полетит 22 сентября. Кроме того, пассажиры отмечают, что все происходит без объяснения причин.

Позже выяснили, что инцидент произошел из-за опоздания самолета. В настоящее время по данным табло в Пулково, пассажиры отправятся в Турцию в 02.00 ночи 22 сентября. Напомним, что ранее уже случались подобное с данной авиакомпанией. 

Теги: авиакомпания ай флай , новости петербург , новости спб , отпуск , петербург , происшествия спб , пулково
Категории: Новости СПб Лента новостей

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