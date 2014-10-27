Пассажиры вынуждены ночевать в Пулково, чтобы отправиться в отпуск

Авиакомпания "Ай Флай" перенесла рейс на сутки, пассажиры негодуют отложенным отпуском в Турции.

В петербургском аэропорту несколько сотен туристов ожидают своего вылета, который перенесли на 22 часа.

Известно, что рейс в Анталью от авиакомпании "Ай Флай" должен был совершиться в 04.00 утра, но вылет задержали. Изначально рейс подвинули на 11 часов, а затем сообщили, что самолет полетит 22 сентября. Кроме того, пассажиры отмечают, что все происходит без объяснения причин.

Позже выяснили, что инцидент произошел из-за опоздания самолета. В настоящее время по данным табло в Пулково, пассажиры отправятся в Турцию в 02.00 ночи 22 сентября. Напомним, что ранее уже случались подобное с данной авиакомпанией.