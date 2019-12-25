Камеры будут устанавливаться как в салонах, так и в проходах.

Авиакомпании обязали устанавливать камеры в самолетах в соответствии с новым постановлением правительства, которое опубликовано в четверг.

Отмечается, что для используемых самолётов данное требование станет обязательным с 2025 года, тогда как для новых, которые только поступили к перевозчикам, с 2023.

Камеры будут устанавливаться как в салонах, так и в проходах. Информация на серверах должна храниться не менее 30 суток. Отмечается, что аналогичные требования будут предъявляться и к иностранным авиакомпаниям.

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