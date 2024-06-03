Авиаэксперт заявил, что полки для ручной клади в самолетах имеют строгие габариты

По его словам, авиаперевозчики должны учитывать технические возможности самолета.

Авиаэксперт Виктор Прядка заявил, что полки для ручной клади в самолетах имеют строгие габариты. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом "360".

Эксперт прокомментировал решение суда обязать авиакомпанию "Победа" увеличить размеры ручной клади. По его словам, авиаперевозчики сами устанавливают нормы провоза ручной клади. Но также они должны учитывать технические возможности самолета. Прядка напомнил, что стандартный вес багажа обычно составляет до 20 кг. В случае перевеса пассажиру придется доплачивать за него.

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