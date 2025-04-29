Всего было сброшено порядка 130 тонн воды за 13 сливов на очаги.

Авиация МЧС России помогает ликвидировать пожары в порту Шахид-Раджаи. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

В ликвидации последствий пожаров в Иране участвуют экипажи самолетов Бе-200ЧС и Ил-76. Всего было сброшено порядка 130 тонн воды за 13 сливов на очаги. Отмечается, что самолеты МЧС были направлены в Иран по поручению президента РФ Владимира Путина и распоряжению главы ведомства Александра Куренкова.

Ранее мы сообщали, что спасатели МЧС России прибыли в Иран для тушения пожара в порту Шахид-Раджаи.

Видео: МЧС России