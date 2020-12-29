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Авария на улице Адмирала Трибуца заблокировала проезд по полосе
Сегодня, 14:57
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smirenny

Авария на улице Адмирала Трибуца заблокировала проезд по полосе

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Водителям приходится объезжать ДТП по встречной полосе.

Днем в понедельник, 25 января, на улице Адмирала Трибуца произошла авария, сообщили очевидцы в социальных сетях. 

Между паркетником и белой Шкодой. Объезд по встречке

отметил свидетель столкновения в комментариях (пунктуация и орфография сохранены – прим.ред.)

Достоверной информации о произошедшем пока нет. Судя по фотографии, приложенной к посту, удар оказался не сильным, а служб экстренного реагирования еще не приехали. Нуждаются ли участники аварии в помощи медиков, неизвестно. Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", одна из полос улицы окрашена в "желтый". 

Ранее мы писали, что в Ленобласти осудили мужчину, который изнасиловал и задушил 10-летнюю девочку.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"; "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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