Авария на улице Адмирала Трибуца заблокировала проезд по полосе

Водителям приходится объезжать ДТП по встречной полосе.

Днем в понедельник, 25 января, на улице Адмирала Трибуца произошла авария, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Между паркетником и белой Шкодой. Объезд по встречке отметил свидетель столкновения в комментариях (пунктуация и орфография сохранены – прим.ред.)

Достоверной информации о произошедшем пока нет. Судя по фотографии, приложенной к посту, удар оказался не сильным, а служб экстренного реагирования еще не приехали. Нуждаются ли участники аварии в помощи медиков, неизвестно. Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", одна из полос улицы окрашена в "желтый".

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Фото: скриншот "Яндекс.Карты"; "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте