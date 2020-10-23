Авария на перекрестке Попова и Медиков попала на видео

Информация о пострадавших не поступала.

Авария с участием двух легковых автомобилей случилась на Петроградской стороне в Петербурге. О ДТП стало известно вечером в пятницу, 23 октября. Момент аварии попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv.

На кадрах можно заметить, как машины столкнулись на перекрестке улицы Профессора Попова с проспектом Медиков. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы сообщали о том, что в аварии на перекрестке Славы и Пражской пострадали два человека.

Видео: Piter.tv