Со станции "Театральная" во время учений эвакуировали 21 пассажира

Важно отметить, что данная станция еще не имеет собственного выхода на поверхность, что осложнило "задачу" эвакуации.

Ночью с 23 на 24 февраля в тоннеле строящейся станции "Театральная" прошли аварийно-тренировочные учения по организации вывода пассажиров из тоннеля при прекращении движения поездов. Об этом рассказали в Комитете по транспорту.

Учения по выводу пассажиров из тоннеля проводятся ежеквартально. Важно отметить, что данная станция еще не имеет собственного выхода на поверхность, что осложнило "задачу" эвакуации. Людей пришлось выводить через ствол вентиляционной шахты.

Петербургский метрополитен впервые провел учения такой сложности, задействовав 21 аварийно-восстановительную и спасательную бригаду.

По легенде, в составе находился 21 пассажир, пятеро из которых не могли самостоятельно передвигаться. Их эвакуировали на поверхность путем подъема с глубины 50 метров.

Фото: Telegram/ Начальник транспортного цеха