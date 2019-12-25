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Аварийные бригады Петербурга перешли в режим усиленной работы
Сегодня, 15:53
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himif

Аварийные бригады Петербурга перешли в режим усиленной работы

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Изменила ритм работы "Теплосети" температура воздуха в городе.

Аварийные бригады петербургской "Теплосети" с 6 марта перешли на усиленный режим работы. В таком ритме специалисты будут трудиться по 10 марта, чтобы обеспечить бесперебойную работу теплосетей и быстро ликвидировать возможные дефекты, сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что переход на другой режим работы связан с изменением температуры воздуха в городе, ведь именно в этот период специалисты регулируют температуру воды в трубопроводах. Это может привести к повышенным нагрузками. В "Теплосети" просят горожан обходить места парения и вытекания горячей воды, а также обязательно сообщать о таких инцидентах в городские службы.

Ранее "Теплосеть" перевела петербуржцев на новый трубопровод.

Фото: пресс-служба "Теплосети"

Теги: аварийная бригада, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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