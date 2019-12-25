Атомоход "Севморпуть" доставил камчатскую рыбу в Петербург

В Петербург с Дальнего Востока прибыл контейнеровоз "Севморпуть" с тоннами рыбы на борту. Прибытие контейнеровоза накануне анонсировала пресс-служба комитета по делам Арктики.
Среди рыбной продукции ― рыба, филе, икра. Доставку осуществляли при помощи 206-ти 40-футовых рефрижераторных контейнеров, которые обеспечивали необходимую для перевозки температуру.
Рейс был выполнен по поручению президенты РФ для развития Северного морского пути и организации по нему регулярных рыбных поставок с Дальнего Востока в европейскую часть России.
В разгрузке принял участие председатель Комитета Герман Широков.
Фото: pixabay.com
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