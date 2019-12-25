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Атомоход "Севморпуть" доставил камчатскую рыбу в Петербург
Сегодня, 14:26
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nadezhda_sib

Атомоход "Севморпуть" доставил камчатскую рыбу в Петербург

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Продукция находилась в специальных контейнерах, которая поддерживала температуру для ее хранения.

В Петербург с Дальнего Востока прибыл контейнеровоз "Севморпуть" с тоннами рыбы на борту. Прибытие контейнеровоза накануне анонсировала пресс-служба комитета по делам Арктики. 

Среди рыбной продукции ― рыба, филе, икра. Доставку осуществляли при помощи 206-ти 40-футовых рефрижераторных контейнеров, которые обеспечивали необходимую для перевозки температуру. 

Рейс был выполнен по поручению президенты РФ для развития Северного морского пути и организации по нему регулярных рыбных поставок с Дальнего Востока в европейскую часть России.

В разгрузке принял участие председатель Комитета Герман Широков. 

Фото: pixabay.com

Теги: дальний восток, морепродукты, рыба, северный морской путь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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