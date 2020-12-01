Астроном рассказал, как лучше увидеть звездопад Лириды

Пик метеорного потока Лириды придется на ночь с 21 на 22 апреля.

Во вторник, 20 апреля, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов в беседе с "Петербургским дневником" поделился хорошими новостями: горожане смогут увидеть метеорный поток Лириды.

Причиной звездопада стала комета C/1861 G1 Тэтчер. Предполагается, что наблюдатели увидят до 20 метеоров в час, а пик потока придется на ночь с 21 на 22 апреля. Железнов пояснил, что комета является огромным грязным снежком, а когда он подлетает к Солнцу, лед начинает таять, поднимается пыль, которая легко сдувается из-за слабой гравитации кометы, образуя хвост, всегда направленный против звезды.

Пылинки от кометы влетают в атмосферу Земли, а поскольку скорости космические, порядка 10 километров в секунду, то они трутся о воздух, сгорают. И вот мы видим падающую звезду. Звездопад идет из одной области неба – это называется радиант потока. сообщил Железнов

Эксперт уточнил, что Лириды непредсказуемы, но находятся в созвездии Лира, расположенном в Северном полушарии, которое находится практически над головой, и найти его очень просто: по самой яркой звезде Вега, примерно оттуда и будут падать метеоры.

Железнов советует уехать за город, либо спрятаться от фонарей в каком-нибудь темном дворе.

Ранее мы писали, что эффектный полёт метеора над Британией попал на видео.

Фото: pixabay