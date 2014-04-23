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Вчера, 10:35
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Эффектный полёт метеора над Британией попал на видео

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Комментаторы иронично писали, что пора прятаться в бункер.

Эффектный полёт метеора, попавшего в атмосферу, над Британией попал на видео. На кадрах видна яркая вспышка.

Ролик снял пользователь Twitter"a из города Ноттингемшир. Метеор сгорал и светился при сгорании зелёным светом.

- Март меня тревожит, потому что это месяц крупных землетрясений и огненных шаров

Комментаторы иронично писали, что пора прятаться в бункер, так как наступает конец света.

Ранее Рогозин рассказал о пусковой программе космодрома Восточный в 2021 году.

Видео: Youtube/Nick Thomas TV, The Debrief

Теги: британия, космос, метеорит
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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