Эффектный полёт метеора над Британией попал на видео

Комментаторы иронично писали, что пора прятаться в бункер.

Эффектный полёт метеора, попавшего в атмосферу, над Британией попал на видео. На кадрах видна яркая вспышка.

Ролик снял пользователь Twitter"a из города Ноттингемшир. Метеор сгорал и светился при сгорании зелёным светом.

- Март меня тревожит, потому что это месяц крупных землетрясений и огненных шаров

Комментаторы иронично писали, что пора прятаться в бункер, так как наступает конец света.

Ранее Рогозин рассказал о пусковой программе космодрома Восточный в 2021 году.

Видео: Youtube/Nick Thomas TV, The Debrief