Астронавты "Артемида-2" установили рекорд дальности полета человека от Земли

Экипаж американского космического корабля "Орион" (Orion) в рамках реализуемой миссии "Артемида-2" установил новый рекорд дальности полета человека от Земли. Астронавты уже успешно пролетели на 8 047 километра дальше естественного спутника нашей планеты. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. (NASA).

На борту ракеты находятся четыре человека. Речь идет о Риде Вайсмане, Викторе Гловере и Кристине Кук от NASA, а также канадце Джереми Хансена. Они удалились от Земли более чем на 406 608 километров. Предыдущий рекорд принадлежал членам экипажа от экспедиции "Аполлон-13" на около 6 437 километра. Сейчас астронавты в ходе шестичасового облета смогут наблюдать обратную сторону Луны и полное солнечное затмение. Луна закроет собой Звезду открыв людям вид на солнечную корону. На 40 минут космический корабль выйдет из зоны связи с центром управления полетами.

Напомним, что оакета-носитель SLS с "Орионом" в рамках миссии "Артемида-2" стартовала 1 апреля в 18:35 вечера по местному времени (в 01:35 часов утра 2 апреля по московскому времени) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди, расположенной в штате Флорида. Общая продолжительность миссии рассчитана на десять дней. Последняя пилотируемая миссия к Луне состоялась в декабре 1972 года.

Фото и видео: NASA