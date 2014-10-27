Астраханец зарезал полуторагодовалую девочку и тяжело ранил ее мать

При задержании мужчина сопротивлялся, сотрудникам полиции пришлось применить оружие.

В военном городке Трусовского района Астраханской области сегодня утром, 19 сентября, произошло убийство. Ранее судимый 42-летний мужчина зарезал полуторагодовалую девочку и тяжело ранил ее мать.

При задержании мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции, он кидался на них с ножом. Полиции пришлось применить оружие, чтобы обезвредить злоумышленника. Мужчина был ранен, ему оказывается медицинская помощь.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве малолетней девочки, покушении на убийство ее матери и применении насилия в отношении представителя власти", - говорится на официальном сайте Следственного Управления Следственного Комитета России по Астраханской области.

Сообщается, что убитая девочка и ее мать являются родственниками мужчины. Расследование уголовного дела продолжается.

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