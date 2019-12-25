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AstraZeneca согласилась сотрудничать с разработчиком "Спутника V"
Сегодня, 13:18
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matveyvn

AstraZeneca согласилась сотрудничать с разработчиком "Спутника V"

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Британская компания также будет сотрудничать с Российским фондом прямых инвестиций.

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca согласилась сотрудничать с разработчиком "Спутника V" по теме комбинации противокоронавирусных препаратов.

Компания планирует провести исследования в сотрудничестве с НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи.

цитата из сообщения AstraZeneca

Отмечается, что британская компания также будет сотрудничать с Российским фондом прямых инвестиций и компанией "Р-Фарм".

В распространённом сообщении говорится о том, что комбинирование вакцин от коронавируса может стать важным шагом в профилактике, потому что усилит имунный ответ и повысит доступность вакцин.

Ранее премьер Украины оценил вероятность закупки российской вакцины от COVID-19.

Фото: Piter.tv

Теги: astrazeneca, вакцина от коронавируса, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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