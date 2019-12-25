Британская фармацевтическая компания AstraZeneca согласилась сотрудничать с разработчиком "Спутника V" по теме комбинации противокоронавирусных препаратов.
Компания планирует провести исследования в сотрудничестве с НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи.
цитата из сообщения AstraZeneca
Отмечается, что британская компания также будет сотрудничать с Российским фондом прямых инвестиций и компанией "Р-Фарм".
В распространённом сообщении говорится о том, что комбинирование вакцин от коронавируса может стать важным шагом в профилактике, потому что усилит имунный ответ и повысит доступность вакцин.
Ранее премьер Украины оценил вероятность закупки российской вакцины от COVID-19.
Фото: Piter.tv
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