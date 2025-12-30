Астана и Москва прорабатывают соглашение об увеличении транзита нефти РФ в КНР

Астана и Москва прорабатывают соглашение об увеличении транзита российской нефти в Китай по территории Казахстана. Об этом сообщил директор департамента транспортировки "КазТрансОйл" Исламдаут Акубаев. Его слова приводит "Интерфакс".

Акубаев выступил на онлайн встрече с руководством компании. По его словам, вопрос увеличения транзита российской нефти был проработана на уровне "Транснефти" и "КазТрансОйла" с точки зрения технических возможностей. Речь идет об увеличении объема с 10 до 12,5 млн тонн.

Дальнейшее рассмотрение вопроса осуществляется уполномоченными органами Республики Казахстан и Российской Федерации в рамках межправительственного соглашения. Исламдаут Акубаев, директор департамента транспортировки "КазТрансОйл"

