Аскольд Запашный привез в Петербург "Инопланетный цирк"

Посетить цирковую программу можно с 27 декабря по 8 января.

Дрессировщик Аскольд Запашный привез в Петербург новую программу под названием "Инопланетный цирк OFU. Приземление". Брат Эдгара Запашного подготовил для зрителей собственное шоу. Оно состоится на "Сибур Арене". Посмотреть программу местные жители и гости Северной столицы смогут с 27 декабря по 8 января. Впервые "Инопланетный цирк" был представлен общественности в декабре прошлого года. Он презентовался в московских "Лужниках".

В конце 2018 года артисты шоу отправились в турне по странам ближнего зарубежья. Спустя год цирк прибыл в Петербург. Организаторы рассказывают, что зрителей ждут видеоинсталляции и спецэффекты. Ожидается выступление цирковых медведей и лошадей.

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