Болельщики "Спартака" обратятся в прокуратуру после слов Запашного

Директор Московского цирка выразил мнение, что ОМОН должен был "покрошить" болельщиков.

Болельщики "Спартака" обратятся в прокуратуру после интервью Эдгара Запашного, сообщил руководитель проекта "Стадион – наш общий дом" Олег Семенов.

В интервью изданию " Спорт день за днем" Запашный поддержал жесткие действия силовиков до и после матча "Спартака" с "Зенитом" в Петербурге. Директор Московского цирка выразил мнение, что фанатов надо было "покрошить". Кроме того, Запашный предложил ОМОНу переломать болельщикам все части тела.

6 декабря во время матча с "Динамо" болельщики "Зенита" в знак солидарности со "Спартаком" покинули стадион в знак протеста против действий силовиков.

Фото: instagram.com/p/B5S5oymFxv5

Видео: YouTube / fanat1kru, Питер ТВ