Замена асфальта на переездах в Ленобласти и Петербурге: совместный проект ОЖД и Ленавтодора набирает обороты

ОЖД и Ленавтодор совместно запускают программу замены асфальта на переездах в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

В этом году в Ленинградской области и Санкт-Петербурге стартует масштабная программа замены асфальтового покрытия на 41 переезде в Ленобласти и 22 переездах в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Организация и координация проекта будет осуществляться совместными усилиями специалистов Ленавтодора и Октябрьской железной дороги. Согласно предварительной информации, специалисты уже активно разрабатывают план работ, уделяя особое внимание деталям и техническим аспектам процесса замены асфальтового покрытия.

Значительное внимание также уделяется опыту, полученному в рамках схожего проекта, начатого организациями еще в 2021 году. За это время в Ленобласти удалось успешно заменить асфальт на более чем 100 переездах, что способствовало повышению безопасности и комфорта на дорогах.

Представители ОЖД подчеркивают, что данная инициатива является частью стратегии по совершенствованию инфраструктуры и дорожной безопасности в регионе.

Ранее сообщалось, что пассажирам "Ласточек", следующих от Петербурга до Петрозаводска, предоставят горячее питание.

Фото: Piter.TV