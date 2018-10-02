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Асад заявил, что встреча с Эрдоганом не состоится на условиях, которые выдвигает Анкара

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Президент Сирии напомнил о конфликте с Анкарой.

Президент Сирии Башар Асад в эфире ближневосточного телеканала Sky News Arabia исключил возможность проведения двусторонних переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава государства пояснил, что такие мероприятия не могут произойти в условиях, при которых войска Анкары все еще находятся на сирийской земле.

Встреча с Реджепом Тайипом Эрдоганом не состоится на условиях, которые выдвигает Анкара. ступление в переговоры с ним в нынешней ситуации будет означать признание турецкой оккупации северных районов Сирии.

Башар Асад, глава Сирии

США готовят террористов на военной базе Ат-Танф, заявил Асад.

Фото и видео: Sky News Arabia

Теги: башар асад, реджеп тайип эрдоган, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии,

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