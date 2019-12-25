Артиллерийский музей в Петербурге возобновит работу с 15 июля

Посещать учреждение можно только в масках.

В среду, 15 июля, после ограничений для посетителей открывается Артиллерийский музей в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Отмечается, что посещать музей возможно лишь соблюдая санитарно эпидемиологическое нормы. Так, посетители обязаны носить маски, соблюдать дистанцию в 1,5 метра и воспользоваться дезинфицирующим средством.

В пресс-слудбе музея отметили, что с 15 июля Артиллерийский музей открывает сразу две экспозиции — "Герои Невской битвы" и "Эхо прошедшей войны".

Ранее мы сообщали о том, что Эрмитаж и Русский музей открываются 15 июля с ограничениями.

Фото:Артиллерийский музей/вк