Дзюба с женой принял участие в новом "антистрессовом" челлендже

Футболист вместе с супругой ответили на компрометирующие вопросы.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба вместе с супругой Кристиной приняли участие в новом "антистрессовом" челлендже. Футболист с женой ответили на компрометирующие вопросы. Ролик появился на странице спортсмена в Instagram.

Суть игры заключалась в том, чтобы, сидя с закрытыми глазами, отвечать на вопрос, показывая пальцем на себя или партнера. Так, пара сошлась в хорошем чувстве юмора у Артема, в том, что он главный в семье, дольше говорит по телефону и съедает весь шоколад в доме. Кристина оказалась более романтичной, стеснительной, она мастер по сюрпризам и у нее лучше чувство вкуса. В то же время Дзюба не согласился, что он больше спит, менее красив и хуже танцует.

Ранее Артем Дзюба положительно оценил сериал "Война и мир".

Видео: Instagram / artem.dzyuba