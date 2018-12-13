Артем Дзюба пожелал удачи футболисту Тимофею Калачеву, завершившему карьеру

Форвард петербуржцев не принимал участие в игре, завершившейся поражением "Зенита".

Как мы сообщали, матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Ростовом" стал последним для игрока ростовчан Тимофея Калачева.

Нападающий "сине-бело-голубых" Артем Дзюба в историях своего Instagram-аккаунта пожелал удачи 38-летнему полузащитнику и назвал его легендой. Отметим, что Дзюба играл за ростовскую команду в период с 2013 по 2015 год.

Ранее Piter.TV привел комментарий полузащитника "Зенита" Александра Ерохина, который вышел на поле в Ростове впервые после травмы.

Встреча "Зенита" и "Ростова" 19 мая завершилась со счетом 1:0 не в пользу петербуржцев. Единственный мяч забил Ивелин Попов с пенальти.