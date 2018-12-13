Александр Ерохин: "Расстроены результатом, хотели победить"

Игрок петербургского "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал результаты выездной игры 29-го тура РПЛ против "Ростова", завершившегося победой хозяев поля.
"В первую очередь расстроены результатом. Хотели победить. Если говорить лично обо мне, то было важно сыграть в оставшихся матчах сезона, чтобы спокойно потом готовиться в отпуске и на сборах"
- заявил полузащитник.
Встреча в Ростове сложилась неудачно и для другого игрока "Зенита" - Эмилиано Ригони. Аргентинец получил четвертую желтую карточку и пропустит матч 30-го тура. Соперником "Зенита" на "Газпром Арене" станет "Енисей". Начало встречи - 26 мая в 14:00.
Фото: fc-zenit.ru
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