Александр Ерохин: "Расстроены результатом, хотели победить"

Полузащитник "сине-бело-голубых" появился на поле стадиона в Ростове впервые после травмы.

Игрок петербургского "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал результаты выездной игры 29-го тура РПЛ против "Ростова", завершившегося победой хозяев поля.

"В первую очередь расстроены результатом. Хотели победить. Если говорить лично обо мне, то было важно сыграть в оставшихся матчах сезона, чтобы спокойно потом готовиться в отпуске и на сборах" - заявил полузащитник.

Встреча в Ростове сложилась неудачно и для другого игрока "Зенита" - Эмилиано Ригони. Аргентинец получил четвертую желтую карточку и пропустит матч 30-го тура. Соперником "Зенита" на "Газпром Арене" станет "Енисей". Начало встречи - 26 мая в 14:00.

Фото: fc-zenit.ru