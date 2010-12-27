Артем Дзюба надел под игровую форму футболку со своим изображением

Возможно, никто бы не узнал еще об одной футболке, если бы верхняя не порвалась.

В матче с "Лионом" под фирменную футболку Артем Дзюба надел другую - с собственным изображением. О "секретной" одежде узнали после того, как футболка порвалась во время первого тайма. Снимками поделился комментатор Тимур Журавель.

На ней нападающий "Зенита" показывает свой фирменный жест.

Сейчас в Петербурге сине-бело-голубые играют с "Лионом". Дзюба стал автором первого и пока единственного гола. Футболку он сменил после забитого мяча в ворота противника. Мяч был забит на 42-й минуте.

Напомним, "Зенит" проводит матч с "Лионом" в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды встретились на "Газпром Арене" в 20:55.

Фото: ZhuraWell / Twitter