Артамонов: России удалось обойти США в области разработки гиперзвукового оружия

Он отметил российские ракеты "Авангард", "Циркон" и "Кинжал".

Обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию "Украина.ру" рассказал, что России удалось обойти США в области разработки гиперзвукового оружия. Свое внимание он обратил на ракеты "Авангард", "Циркон" и "Кинжал".

Артамонов подчеркнул, что США даже в перспективе не обладают такими снарядами.

Пока американцы могут показать только макет этой ракеты. Однажды они пытались выдать гиперзвуковую ракету, вроде бы похожую, как заявлено, на "Авангард", но это была очень смешная конструкция, тоненькая, как игла. Александр Артамонов, обозреватель медиахолдинга "Правда.ру"

Военкор отметил, что американский снаряд во время испытаний фактически был без боевого блока. По его словам, тестировали американцы по сути лишь макет. Артамонов добавил, что сейчас у США нет гиперзвукового оружия.

Видео: Youtube/Украина • РУ