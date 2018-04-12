Арт-группа "Явь" создало граффити со Стивеном Хокингом ко Дню Космонавтики

В Северной столице активисты почтили память об ученом Стивене Хокинге, представив граффити с его изображением.

Художники из арт-группы "Явь" создали граффити со Стивеном Хокингом на стене одного из зданий Петербурга. Творческую работу активисты посвятили Дню Космонавтики. Изображение всемирно известного популяризатора науки, недавно скончавшегося от продолжительной болезни, появилось на жилом доме.

Мы посвятили нашу работу Стивену Хокингу, потому что он занимался самым важным, чем только может заниматься человек – познанием Вселенной, бескрайних просторов космоса сообщение представителей "Яви"

По мнению художников, обществу следует быть более заинтересованным изучении космоса и звезд. Они считают, что будущее человечества а напрямую зависит от стремления к покорению Вселенной. С сожалением спикеры отметили, что после полета Юрия Гагарина Россия не может похвастаться другими достижениями: мы не были ни на Луне, ни на Марсе.

Человечество вязнет в погоне за деньгами, властью, комфортом, славой. Человечество истребляет само себя. Ким Кардашьян популярнее Ричарда Докинза. Зачем изучать какой-то космос, если можно жить здесь и сейчас, зарабатывая деньги, получая лайки в Инстаграме, отрываясь на вечеринках, смеясь над видосиками с Ютуба. В целом это не плохо, но многие живут так всю свою жизнь, не поднимая глаз, не приходя в сознание арт-группа "Явь"

Граффити было создано специально для того, чтобы напомнить о необходимости развития и изучения космического пространства, чем в течение всей жизни занимался Хокинг.

Видео: YouTube