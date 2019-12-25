Аршавин сравнил бывших партнеров по "Зениту" с дровами

Он отметил на фото семерых игроков.

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Андрей Аршавин опубликовал новый пост в своем Instagram-аккаунте.

Он сравнил бывших одноклубников с кучей дров. На фотографии Аршавин отметил Александра Кержакова, Павла Погребняка, Анатолия Тимощука, Владислава Радимова, Владимира Быстрова, Вячеслава Малафеева и Александра Соколенко.

Разбираем состав! Андрей Аршавин, экс-полузащитник "Зенита"

Напомним, Андрей Аршавин провел 12 сезонов в составе "Зенита". В составе сине-бело-голубых бывший полузащитник стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка Премьер-лиги, Суперкубка России, а также Кубка и Суперкубка УЕФА.

Ранее мы писали, что гол Андрея Аршавина в ворота "Барселоны" выбрали одним из лучших моментов в истории "Арсенала".

Фото: fc-zenit.ru, Instagram / @andrey.arshavin10