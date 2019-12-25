Арсенал вертолета Ка-52М дополнят крылатыми ракетами

Они имеют мультиспектральную головку самонаведения.

Модернизированный вертолет Ка-52М выполнил серию успешных стрельб крылатыми ракетами "изделие 305" по условному противнику. Об этом сообщил агентству "РИА Новости" источник в ОПК.

Отмечается, что данные ракеты имеют мультиспектральную головку самонаведения и могут производить перенацеливание прямо в воздухе.

Пуски проводились на одном из военных полигонов и признаны успешными. из заявления источника СМИ

Период проведения испытаний "изделия 305" не уточняется.

Напомним, глава компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев заявил, что российским истребителем Су-57 заинтересовались пять стран. По его словам, интерес к данному воздушному судну обусловлен тем, что оно получило государственный заказ по программе вооружения Вооруженных сил РФ. Кроме того, истребитель является одним из лучших по своим ТТХ среди конкурентов.

Ранее российскому президенту Владимиру Путину представили истребитель пятого поколения Checkmate.

Фото: Минобороны РФ

