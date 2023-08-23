Арсенал с оружием, гранатами и боеприпасами изъяли полицейские у жителя подмосковного Королёва

В Королеве местный житель хранил опасный арсенал.

Сотрудники правоохранительных органов по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Королёву во взаимодействии с УФСБ России задержали местного жителя, который подозревается в незаконном хранении боеприпасов и оружия. Известно, что 53-летний мужчина ранее был судим. Во время проведения обысков по месту жительства гражданина оперативники изъяли десять предметов. В гараже и транспортном средстве фигуранта расследования найдены предметы, которые конструктивно напоминают пистолеты, автоматы, охотничий карабин, а также обрезы, ружья, винтовки и помповое гладкоствольное ружье. Дополнительно выявлены свыше шести тысяч патронов различного калибра, восемь гранат.

Часть патронов изготовлена промышленным способом, а нарезная винтовка, в конструкцию которой самодельным способом внесены изменения, является огнестрельным оружием. Всё исследованное пригодно для произведения выстрелов. заключение сотрудников ЭКЦ ГУ МВД по региону

По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 222 УК РФ. Сейчас мужчина отправлен под стражу по решению Королевского городского суда.

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Фото и видео: МВД Медиа